TV yayın akışı 17 Haziran 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Haziran 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Haziran 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kadifeden Kesesi (Yerli Sinema)

16:00 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

01:45 Maviye Sürgün

03:45 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Akıncı

11:00 Ateş Kuşları

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)

22:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

00:30 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)

02:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:15 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)

01:45 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)

03:15 Poyraz Karayel

05:30 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kısmet

14:30 Kapımdaki Dedektif

14:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

23:45 Kısmet

02:00 Tetikçinin Oğlu

04:30 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

09:00 Yüz Yıllık Mucize

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deli Aşk (Yerli Sinema)

22:15 Pek Yakında (Yerli Sinema)

00:45 Deli Aşk (Yerli Sinema)

02:45 Pek Yakında (Yerli Sinema)

05:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:45 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

04:00 Dizi

05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Ege’nin Hamsisi

09:50 Hayallerinin Peşinde

10:50 Tek Yürek 04.17

11:40 Yürek Çıkmazı

14:40 Teşkilat

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Gönül Dağı

04:30 Hayallerinin Peşinde

05:35 Kapanış



