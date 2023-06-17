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TV yayın akışı 17 Haziran 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

17.06.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Haziran 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Venom: Zehirli Öfke, Deli Aşk, Gönül Dağı, Taçsız Prenses ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 17 Haziran 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Haziran 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Haziran 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kadifeden Kesesi (Yerli Sinema)
16:00 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
01:45 Maviye Sürgün
03:45 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Akıncı
11:00 Ateş Kuşları
15:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)
22:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
00:30 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)
02:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:15 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
01:45 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
03:15 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kısmet
14:30 Kapımdaki Dedektif
14:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
23:45 Kısmet
02:00 Tetikçinin Oğlu
04:30 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz
09:00 Yüz Yıllık Mucize
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deli Aşk (Yerli Sinema)
22:15 Pek Yakında (Yerli Sinema)
00:45 Deli Aşk (Yerli Sinema)
02:45 Pek Yakında (Yerli Sinema)
05:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:45 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)
04:00 Dizi
05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Ege’nin Hamsisi
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:50 Tek Yürek 04.17
11:40 Yürek Çıkmazı
14:40 Teşkilat
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:35 Kapanış


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