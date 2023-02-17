TV yayın akışı 17 Şubat 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Şubat Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Şubat Cuma kanalların yayın akışında neler var? 17 Şubat Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Şubat Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Şubat 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Şubat Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
12:00 Habertürk Ortak Yayın
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayını
23:00 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)
00:30 Kızılcık Şerbeti
02:45 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)
04:15 Baba
08:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Akıncı
11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Akıncı
14:20 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 ATV Deprem Özel Yayını
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)
01:00 Kuruluş Osman
03:25 Ateş Kuşları
05:55 Hercai
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Deprem Özel (Kanal D-CNN Türk Ortak Yayın)
13:45 Hz. Ömer (Yerli Sinema)
14:00 Aşk ve Umut
15:00 Hicran
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:30 Miraç Gecesi Özel
21:45 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)
23:35 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
22:00 Orta Sayfa
03:15 Taçsız Prenses
06:00 Kefaret
12:00 Star Haber
13:00 Söz
18:15 Star Haber
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
10:40 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 TRT Haber Ortak Yayını
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
01:10 Saruhan (Yerli Sinema)
03:50 Sürünün Zor Yolculuğu
04:40 Saruhan (Yerli Sinema)
06:10 Kapanış