TV yayın akışı 17 Şubat 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Şubat Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Şubat Cuma kanalların yayın akışında neler var? 17 Şubat Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Şubat Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Şubat 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Şubat Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

17 ŞUBAT 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:00 Habertürk Ortak Yayın

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk Ortak Yayını

23:00 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)

00:30 Kızılcık Şerbeti

02:45 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)

04:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

11:00 Akıncı

11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Akıncı

14:20 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 ATV Deprem Özel Yayını

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)

01:00 Kuruluş Osman

03:25 Ateş Kuşları

05:55 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Deprem Özel (Kanal D-CNN Türk Ortak Yayın)

13:45 Hz. Ömer (Yerli Sinema)

14:00 Aşk ve Umut

15:00 Hicran

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:30 Miraç Gecesi Özel

21:45 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)

23:35 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

22:00 Orta Sayfa

03:15 Taçsız Prenses

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Star Haber

13:00 Söz

18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

10:40 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 TRT Haber Ortak Yayını

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

01:10 Saruhan (Yerli Sinema)

03:50 Sürünün Zor Yolculuğu

04:40 Saruhan (Yerli Sinema)

06:10 Kapanış

