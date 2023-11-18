TV yayın akışı 18 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Kasım 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Yabancı Sinema)
11:45 Safir
15:15 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Cennetin Gözyaşları
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)
22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)
03:15 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
13:45 Adım Farah
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
23:45 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
05:00 Senden Daha Güzel
05:30 Ruhun Duymaz
06:00 Aramızda Kalsın
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:30 Yerli Dizi Tekrar
13:30 Sakla Beni
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:30 Ömer
01:15 Sakla Beni
03:15 Güzel Köylü
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Oynat Bakalım
04:30 Tuzak
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Lingo
06:40 Beni Böyle Sev
08:40 Kod Adı Kırlangıç
11:40 Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas (Yerli Sinema)
13:50 Sen Türkülerini Söyle
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
22:40 Almanya-Türkiye Hazırlık Maçı
00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:20 Sen Türkülerini Söyle
05:10 Son Toplayıcılar
05:30 Kapanış