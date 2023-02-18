TV yayın akışı 18 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Şubat 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Kalbimin Efendisi (Yerli Sinema)

10:45 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)

12:00 Hafta Sonu Ana Haber

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Hasret (Yerli Sinema)

15:30 Canım Kardeşlerim (Yerli Sinema)

16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Zor Oyun (Yabancı Sinema)

21:30 Çırak (Yabancı Sinema)

23:00 Zor Oyun (Yabancı Sinema)

00:30 Çırak (Yabancı Sinema)

02:00 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:20 Gri Kurt

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

12:40 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)

13:55 Ateş Kuşları

16:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

22:20 Anne (Yabancı Sinema)

23:45 Bir Küçük Gün Işığı

02:45 Kuruluş Osman

05:45 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)

10:15 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)

11:30 Gönderilmemiş Mektuplar (Yabancı Sinema)

13:15 Gönül Yarası (Yerli Sinema)

15:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

21:30 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

23:15 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)

00:45 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)

02:15 Kuzey Güney

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

14:00 Dokuz Oğuz

16:45 Ego

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

22:15 Ego

00:30 Taçsız Prenses

02:30 Hayatımın Şansı

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını

10:00 Söz

13:45 Ömer

16:16 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Evim Sensin (Yerli Sinema)

23:15 Çöp Adam

01:00 Gecenin Ucunda

03:00 NTV-Star Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayın)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Mirâciyye Saklı Miras

07:10 Vuslat

09:50 Hayallerinin Peşinde

13:10 Yürek Çıkmazı

15:10 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

21:30 Kovan (Yerli Sinema)

23:00 Al Sancak

00:50 Kovan (Yerli Sinema)

02:20 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)

04:30 Hayallerinin Peşinde

05:20 Kapanış



