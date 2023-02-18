TV yayın akışı 18 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Şubat 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aziz
09:00 Kalbimin Efendisi (Yerli Sinema)
10:45 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)
12:00 Hafta Sonu Ana Haber
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Hasret (Yerli Sinema)
15:30 Canım Kardeşlerim (Yerli Sinema)
16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Zor Oyun (Yabancı Sinema)
21:30 Çırak (Yabancı Sinema)
23:00 Zor Oyun (Yabancı Sinema)
00:30 Çırak (Yabancı Sinema)
02:00 Baba
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:20 Gri Kurt
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
12:40 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)
13:55 Ateş Kuşları
16:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
22:20 Anne (Yabancı Sinema)
23:45 Bir Küçük Gün Işığı
02:45 Kuruluş Osman
05:45 Hercai
07:00 Asi
09:00 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)
10:15 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)
11:30 Gönderilmemiş Mektuplar (Yabancı Sinema)
13:15 Gönül Yarası (Yerli Sinema)
15:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
21:30 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
23:15 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)
00:45 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)
02:15 Kuzey Güney
04:45 Güneşi Beklerken
07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
14:00 Dokuz Oğuz
16:45 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
22:15 Ego
00:30 Taçsız Prenses
02:30 Hayatımın Şansı
06:00 Kefaret
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını
10:00 Söz
13:45 Ömer
16:16 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Evim Sensin (Yerli Sinema)
23:15 Çöp Adam
01:00 Gecenin Ucunda
03:00 NTV-Star Ortak Yayını
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayın)
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Mirâciyye Saklı Miras
07:10 Vuslat
09:50 Hayallerinin Peşinde
13:10 Yürek Çıkmazı
15:10 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
21:30 Kovan (Yerli Sinema)
23:00 Al Sancak
00:50 Kovan (Yerli Sinema)
02:20 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:20 Kapanış