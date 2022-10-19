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TV yayın akışı 19 Ekim Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

19.10.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ekim 2022 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Ekim 2022 Çarşamba Hayat Bugün, O Kız, Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Gönül Dağı, Tuzak ve Peri Masalı programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Ekim TV yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Ekim Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Ekim Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 19 Ekim Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Ekim Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Ekim TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hayat Bugün
22:15 Hayat Bugün
00:45 Hayat Bugün
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yalnız Kurt
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Aşk ve Umut
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
23:45 Camdaki Kız
02:30 Gelinim Mutfakta
04:50 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
23:15 Mahkum
02:15 Tozluyaka
04:45 Senden Daha Güzel
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
00:15 Yalı Çapkını
03:10 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:10 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
00:15 Tuzak
01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:00 Kasaba Doktoru
02:40 Teşkilat

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