TV yayın akışı 19 Kasım 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 19 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Güzel Günler
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Güzel Günler
02:30 Baba
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gğn Işığı
13:00 Yalnız Kurt
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Kuruluş Osman
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Ölümcül Hata (Yabancı Sinema)
04:30 Müzik Arası
05:30 Yabancı Damat
06:15 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Darmaduman
14:30 İyilik
16:30 Bir Peri Masalı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
01:00 Yasak Elma
03:45 Her Yerde Sen
06:15 Şevkat Yerimdar
06:00 Güzel Köylü
06:45 Güzel Köylü
08:30 Toprak İle Fidan
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Prometheus (Yabancı Sinema)
22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:00 Prometheus (Yabancı Sinema)
03:30 Duy Beni
06:00 Tuzak
06:30 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Tuzak
13:15 Pişir de Görelim
16:15 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Kalk Gidelim
09:50 Hayallerin Peşinde
10:50 Yürek Çıkmazı
13:40 İnatçı (Yerli Sinema)
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Yürek Çıkmazı
04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tarifler
05:00 Kapanış