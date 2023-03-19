TV yayın akışı 19 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Mart Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Mart Pazar kanalların yayın akışında neler var? 19 Mart Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Mart Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Mart 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Mart Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

19 MART 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Bir Küçük Gün Işığı

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başım Belada

00:20 Ateş Kuşları

03:35 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Asi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Kuzey Güney

03:45 5N1K

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Ego

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

23:15 Yasak Elma

01:45 Adım Farah

04:15 Kefaret

05:45 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gecenin Ucunda

09:15 En Güzel Bölüm

09:30 Meltem Demir İle Hanımeli

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

16:00 Ömerı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

02:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 On Yaş Genç

10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

17:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Vuslat

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Hayallerinin Peşinde

14:40 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3’Te 3

01:30 Al Sancak

03:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:40 Kapanış

