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    4. TV yayın akışı 19 Nisan 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 19 Nisan 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 07:32
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    19 Nisan 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Nisan 2024 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kara Ağaç, Gaddar, Yalı Çapkını ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 19 Nisan Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Nisan Cuma kanalların yayın akışında neler var? 19 Nisan Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Nisan Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Nisan 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Nisan Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    19 NİSAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Güzel Günler
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Sandık Kokusu
    03:00 Bahar
    05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kuruluş Osman
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    18:50 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Aldatmak
    03:40 Mutfak Bahane
    05:30 Safir

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Baht Oyunu
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Yargı
    02:45 Siyah Beyaz Aşk
    04:30 Bodrum Masalı

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Gaddar
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Gaddar
    23:30 Orta Sayfa
    01:30 Şahane Hayatım
    04:00 Kefaret
    06:00 Adım Farah

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:15 Ömer
    03:00 Aramızda Kalsın
    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    13:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    02:30 Aramızda Kalmasın
    04:30 Oynat Bakalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 İncir Ağacı
    07:05 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:20 Gönül Dağı
    17:45 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Ağaç Destanı
    00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
    02:45 Son Toplayıcılar
    03:15 Gönül Dağı
    05:40 Kapanış


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