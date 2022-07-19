TV yayın akışı 19 Temmuz 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

19 TEMMUZ 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

02:15 Adam ve Çocuk (Yabancı Sinema)

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Sen Anlat Karadeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

21:50 Labirent: Alev Deneyleri (Yabancı Sinema)

00:15 Labirent: Alev Deneyleri (Yabancı Sinema)

02:40 İçimizdeki Ateş

05:40 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları (Yerli Sinema)

22:15 Hababam Sınıfı : Yaz Oyunları (Yerli Sinema)

00:30 Amerikan Savaş Gemileri (Yabancı Sinema)

02:20 Tutsak (Yabancı Sinema)

03:30 Magazin D Yaz

04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:15 Kadının Eseri

13:45 Senden Daha Güzel

16:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

23:30 Gizli Saklı

02:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:30 Duy Beni

00:45 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:15 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:05 Seni Kalbime Sakladım

08:30 Tozkoparan

11:00 Bir Aş Hikayesi

11:30 Masumlar Apartmanı

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:50 Mükemmel Eşleşme

02:20 Bu Toprağın Sesi

03:10 Gönül Dağı



