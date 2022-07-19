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  4. TV yayın akışı 19 Temmuz 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Temmuz 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

19.07.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Temmuz 2022 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Temmuz Salı akşamı Güldür Güldür Show, Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları, Şirinler: Kayıp Köy, Dedemin Fişi, Balkan Ninnisi, MasterChef Türkiye ve Senden Daha Güzel programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Temmuz TV yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Temmuz 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

19 TEMMUZ 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
02:15 Adam ve Çocuk (Yabancı Sinema)
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Sen Anlat Karadeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
21:50 Labirent: Alev Deneyleri (Yabancı Sinema)
00:15 Labirent: Alev Deneyleri (Yabancı Sinema)
02:40 İçimizdeki Ateş
05:40 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları (Yerli Sinema)
22:15 Hababam Sınıfı : Yaz Oyunları (Yerli Sinema)
00:30 Amerikan Savaş Gemileri (Yabancı Sinema)
02:20 Tutsak (Yabancı Sinema)
03:30 Magazin D Yaz
04:15 Bodrum Masalı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
12:15 Kadının Eseri
13:45 Senden Daha Güzel
16:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
23:30 Gizli Saklı
02:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:30 Duy Beni
00:45 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:15 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:05 Seni Kalbime Sakladım
08:30 Tozkoparan
11:00 Bir Aş Hikayesi
11:30 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
23:50 Mükemmel Eşleşme
02:20 Bu Toprağın Sesi
03:10 Gönül Dağı


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