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    4. TV yayın akışı 19 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 19 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 07:30
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    19 Temmuz 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Temmuz 2024 Cuma akşamı Demir Maske, Password, Kirpi Sonic, Olanlar Oldu, Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, Gurbetçi Şaban ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 19 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 19 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

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    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Temmuz 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    19 TEMMUZ 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
    22:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
    01:30 Demir Maske (Yabancı Sinema)
    03:45 Arıza

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
    22:00 Nefeste Kal (Yabancı Sinema)
    00:20 Tesla (Yabancı Sinema)
    02:20 Ateş Kuşları
    05:00 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 İnci Taneleri
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Password (Yabancı Sinema)
    22:30 Yerli Dizi
    00:15 Yerli Dizi
    02:00 Güneşin Kızları
    04:30 Çatı Katı Aşk

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kiraz Mevsimi
    14:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
    22:00 Çağla İle Bu Yaz
    00:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
    01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    04:15 Yasak Elma
    06:15 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
    22:30 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:00 Yüksek Sosyete
    05:00 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Çarkıfelek
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    09:20 Kasaba Doktoru
    12:40 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:30 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa (Yerli Sinema)
    21:50 Baba II (Yabancı Sinema)
    02:00 Lingo Türkiye
    03:00 Gönül Dağı

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