TV yayın akışı 19 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Temmuz 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
22:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
01:30 Demir Maske (Yabancı Sinema)
03:45 Arıza
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
22:00 Nefeste Kal (Yabancı Sinema)
00:20 Tesla (Yabancı Sinema)
02:20 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password (Yabancı Sinema)
22:30 Yerli Dizi
00:15 Yerli Dizi
02:00 Güneşin Kızları
04:30 Çatı Katı Aşk
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:15 Her Yerde Sen
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
22:30 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa (Yerli Sinema)
21:50 Baba II (Yabancı Sinema)
02:00 Lingo Türkiye
03:00 Gönül Dağı