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TV yayın akışı 2 Haziran 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

02.06.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Haziran 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Haziran 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel, Yalı Çapkını, Survivor 2023, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Recep İvedik programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 2 Haziran 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Haziran 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 2 Haziran Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Haziran Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Haziran 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

2 HAZİRAN 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Salako (Yerli Sinema)
02:45 Güzel Günler
04:15 Çiçek (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Özel Tim (Yabancı Sinema)
22:30 Kutsal Damacana: Dracoola (Yerli Sinema)
00:15 Özel Tim (Yabancı Sinema)
02:15 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yenilmezler (Yabancı Sinema)
23:00 Orta Sayfa
01:00 Yenilmezler (Yabancı Sinema)
03:30 Kamera Arkası
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:30 Kalk Gidelim
03:40 Seksenler
05:25 Kapanış


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