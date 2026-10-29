Apple’ın üç yöneticisi anlattı: İşte dokunmatik MacBook Pro kararının perde arkası!

Apple CEO'su John Ternus, Wired'a verdiği röportajda MacBook Pro'nun yeni dokunmatik ekran özelliklerine ilişkin şirketin yaklaşımını paylaştı. Ternus, dokunmatik ekranın eklenmesine rağmen Apple'ın MacBook Pro'yu hâlâ klavye ve trackpad üzerinden kontrol edilen bir cihaz olarak gördüğünü belirtti.

Ternus, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mac, her şeyden önce trackpad ve klavye etrafında tasarlanmış, dolaylı giriş yöntemlerini temel alan bir cihaz. Ancak dokunmatik kullanımın rahat ve kullanışlı olduğu zamanlar bulunduğunu düşünüyorum."

APPLE, DOKUNMATİK EKRAN İÇİN NEDEN BEKLEDİ?

Ternus, dokunmatik ekranın MacBook Pro'ya eklenebilmesi için cihazın mevcut özelliklerinden hiçbir şekilde ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Dokunmatik özelliği eklemenin ürünü hiçbir açıdan daha kötü hâle getirmediği bir noktaya ulaşmamız gerekiyordu. Bu özellik cihazı ağırlaştırmadı. Kalınlaştırmadı. Bu, şimdiye kadar bir Mac'te kullandığımız en iyi ekran olan OLED ekranla bir araya geldi. Bütün bunlar var; ha, bir de dokunmatik özelliği var."

Apple, geçmişte iPad ve Mac ürün serilerini farklı işlevlere hizmet ettikleri gerekçesiyle birleştirmeyeceğini açıklamıştı.

Wired, Apple'ın donanımdan sorumlu yöneticisi Johny Srouji ve pazarlama şefi Greg Joswiak ile de görüştü. Srouji, ekran teknolojisinin, Apple Silicon çiplerinin ve yazılımın dokunmatik ekran entegrasyonu konusunda Apple'ın belirlediği standartları karşılayacak kadar geliştiğini söyledi.

Joswiak ise profesyonel kullanıcıların uzun süredir dokunmatik ekranı beklediğini, genç içerik üreticilerinden oluşan bir kuşağın da dokunmatik özellikleri artık bir standart olarak gördüğünü ifade etti.

YENİ MACBOOK PRO'NUN DOKUNMATİK EKRANINDA NELER DEĞİŞTİ?

Apple, dokunmatik ekranlı MacBook Pro'da bu kullanım biçimine yönelik çeşitli donanım değişiklikleri gerçekleştirdi.

Yeni modellerde, ekranın dokunulduğunda sıcak hissedilmesini önlemek amacıyla yeniden tasarlanmış bir ısı yönetimi mimarisi bulunuyor. Ayrıca Apple'ın açıklamasına göre standart bir ekrandan daha fazla temizlik gerektirmeyecek yansıma önleyici bir ekran kaplaması kullanılıyor.

Bunun yanında, dokunmatik kullanım sırasında ekrana uygulanan baskıya rağmen ekranın sabit kalmasını sağlamak için güçlendirilmiş bir menteşe tasarımına yer veriliyor.

OLED ekranlı yeni MacBook Pro modelleri 6 Kasım'da satışa sunulacak. Cihazın başlangıç fiyatı 199.999 TL.

Kaynak: MacRumors