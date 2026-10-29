Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Apple’ın üç yöneticisi anlattı: İşte dokunmatik MacBook Pro kararının perde arkası!

Apple yöneticileri, yeni MacBook Pro modellerine neden dokunmatik ekran eklendiğini açıkladı. CEO John Ternus, donanım şefi Johny Srouji ve pazarlama şefi Greg Joswiak, Wired'a bu kararın arkasındaki nedenleri anlattı.

Apple’ın üç yöneticisi anlattı: İşte dokunmatik MacBook Pro kararının perde arkası!
Enes Çırtlık

Apple CEO'su John Ternus, Wired'a verdiği röportajda MacBook Pro'nun yeni dokunmatik ekran özelliklerine ilişkin şirketin yaklaşımını paylaştı. Ternus, dokunmatik ekranın eklenmesine rağmen Apple'ın MacBook Pro'yu hâlâ klavye ve trackpad üzerinden kontrol edilen bir cihaz olarak gördüğünü belirtti.

Apple’ın üç yöneticisi anlattı: İşte dokunmatik MacBook Pro kararının perde arkası! 1

Ternus, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mac, her şeyden önce trackpad ve klavye etrafında tasarlanmış, dolaylı giriş yöntemlerini temel alan bir cihaz. Ancak dokunmatik kullanımın rahat ve kullanışlı olduğu zamanlar bulunduğunu düşünüyorum."

Apple’ın üç yöneticisi anlattı: İşte dokunmatik MacBook Pro kararının perde arkası! 2

APPLE, DOKUNMATİK EKRAN İÇİN NEDEN BEKLEDİ?

Ternus, dokunmatik ekranın MacBook Pro'ya eklenebilmesi için cihazın mevcut özelliklerinden hiçbir şekilde ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Dokunmatik özelliği eklemenin ürünü hiçbir açıdan daha kötü hâle getirmediği bir noktaya ulaşmamız gerekiyordu. Bu özellik cihazı ağırlaştırmadı. Kalınlaştırmadı. Bu, şimdiye kadar bir Mac'te kullandığımız en iyi ekran olan OLED ekranla bir araya geldi. Bütün bunlar var; ha, bir de dokunmatik özelliği var."

Apple, geçmişte iPad ve Mac ürün serilerini farklı işlevlere hizmet ettikleri gerekçesiyle birleştirmeyeceğini açıklamıştı.

Apple’ın üç yöneticisi anlattı: İşte dokunmatik MacBook Pro kararının perde arkası! 3

Wired, Apple'ın donanımdan sorumlu yöneticisi Johny Srouji ve pazarlama şefi Greg Joswiak ile de görüştü. Srouji, ekran teknolojisinin, Apple Silicon çiplerinin ve yazılımın dokunmatik ekran entegrasyonu konusunda Apple'ın belirlediği standartları karşılayacak kadar geliştiğini söyledi.

Joswiak ise profesyonel kullanıcıların uzun süredir dokunmatik ekranı beklediğini, genç içerik üreticilerinden oluşan bir kuşağın da dokunmatik özellikleri artık bir standart olarak gördüğünü ifade etti.

YENİ MACBOOK PRO'NUN DOKUNMATİK EKRANINDA NELER DEĞİŞTİ?

Apple, dokunmatik ekranlı MacBook Pro'da bu kullanım biçimine yönelik çeşitli donanım değişiklikleri gerçekleştirdi.

Apple’ın üç yöneticisi anlattı: İşte dokunmatik MacBook Pro kararının perde arkası! 4

Yeni modellerde, ekranın dokunulduğunda sıcak hissedilmesini önlemek amacıyla yeniden tasarlanmış bir ısı yönetimi mimarisi bulunuyor. Ayrıca Apple'ın açıklamasına göre standart bir ekrandan daha fazla temizlik gerektirmeyecek yansıma önleyici bir ekran kaplaması kullanılıyor.

Bunun yanında, dokunmatik kullanım sırasında ekrana uygulanan baskıya rağmen ekranın sabit kalmasını sağlamak için güçlendirilmiş bir menteşe tasarımına yer veriliyor.

OLED ekranlı yeni MacBook Pro modelleri 6 Kasım'da satışa sunulacak. Cihazın başlangıç fiyatı 199.999 TL.

Kaynak: MacRumors

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mum ve ışıklarla evinizi süslemeden önce bu 5 önlemi alınMum ve ışıklarla evinizi süslemeden önce bu 5 önlemi alın
Hacca yürüyerek gidecek: Berlin'den yola çıktı 88 günde Kırklareli’ye ulaştı!Hacca yürüyerek gidecek: Berlin'den yola çıktı 88 günde Kırklareli’ye ulaştı!

Anahtar Kelimeler:
Apple dizüstü bilgisayar bilgisayar laptop John Ternus MacBook Pro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.