TV yayın akışı 2 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Mart 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

2 MART 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:20 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Taş Kağıt Makas

02:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Arda'nın Mutfağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Yabani

14:30 Şahane Hayatım

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)

01:30 Kirli Sepeti

03:45 Adım Farah

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:15 Sakla Beni

13:00 Ömer

16:00 Yerli Dizi Tekrarı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)

22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)

00:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)

02:15 Koruyucu (Yabancı Sinema)

03:30 Erkenci Kuş

04:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

06:15 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Bir Sevdadır

08:00 Kara Ağaç Destanı

14:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:30 Kapanış







