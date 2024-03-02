TV yayın akışı 2 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Mart 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:20 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Yeni Gelin
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ateş Kuşları
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Taş Kağıt Makas
04:30 Arda'nın Mutfağı
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Yabani
14:30 Şahane Hayatım
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)
01:30 Kirli Sepeti
03:45 Adım Farah
06:00 İnadına Aşk
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:15 Sakla Beni
13:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
00:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)
02:15 Koruyucu (Yabancı Sinema)
03:30 Erkenci Kuş
04:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
06:15 Söz
06:00 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Bir Sevdadır
08:00 Kara Ağaç Destanı
14:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:30 Kapanış