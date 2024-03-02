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    4. TV yayın akışı 2 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 2 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 07:27
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    2 Mart 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Mart 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Beni Satan Casus, Bursa Bülbülü, Gönül Dağı ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 2 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Mart 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    2 MART 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Kızılcık Şerbeti
    15:20 Sandık Kokusu
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Bahar
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ateş Kuşları
    13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    16:00 Aldatmak
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Kuruluş Osman
    03:20 Ateş Kuşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:00 Taş Kağıt Makas
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Taş Kağıt Makas
    02:30 Taş Kağıt Makas
    04:30 Arda'nın Mutfağı

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Yabani
    14:30 Şahane Hayatım
    16:00 Gaddar
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)
    01:30 Kirli Sepeti
    03:45 Adım Farah
    06:00 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
    10:15 Sakla Beni
    13:00 Ömer
    16:00 Yerli Dizi Tekrarı
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
    22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
    00:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)
    02:15 Koruyucu (Yabancı Sinema)
    03:30 Erkenci Kuş
    04:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
    06:15 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Tuzak
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Gazete Magazin
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Bir Sevdadır
    08:00 Kara Ağaç Destanı
    14:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
    04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    05:30 Kapanış

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