TV yayın akışı 2 Ocak 2020 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Ocak Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gülümse Yeter
08:00 Arthur ve Minimoylar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:15 Güldür Güldür Show
00:30 Nasipse Olur
02:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Gülümse Yeter
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
13:45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı - Yabancı Sinema
15:15 Akıncı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
23:40 Kim Milyoner Olmak İster
03:15 Kanatsız Kuşlar
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yılbaşı Ailesi
15:45 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
22:45 Herkül: Efsane Başlıyor
00:45 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
03:15 Müzik Arası
04:15 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
16:30 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
02:45 Son Yaz
04:45 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk
07:00 Medcezir
09:30 Afacan Beşler
11:30 Aşk Masalı
13:45 Menajerimi Ara
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 7. Birim
02:15 7. Birim
03:45 Türk Müziği
04:45 Geniş Aile
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
13:30 Kırmızı Oda
16:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2015
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun
07:50 Böyle Bitmesin
09:35 Yedi Numara
10:35 Benim Adım Melek
14:10 Tövbeler Olsun
17:10 Yabancı Sinema "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları"
19:00 Ana Haber
20:00 Tozkoparan İskender
22:20 Gönül Dağı
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
02:45 Benim Adım Melek
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