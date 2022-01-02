TV yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Bu akşam izleyicilerin karşısına Kim Milyoner Olmak İster, Çember: Ölüm Meleği, MasterChef Türkiye, Sakar Şakir gibi iddialı yapımlar çıkacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...
ATV
- 07.30 Atv’de Hafta Sonu
- 10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
- 12.50 Destan
- 19.00 Atv Ana Haber Bülteni
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Sadakatsiz
- 16:15 Yargı
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Çember: Ölüm Meleği
STAR TV
- 08:15 Çizgi Film Kuşağı
- 08:45 Güldüy Güldüy Show
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Boşver Arkadaş
- 16:00 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 İbo SHOW
FOX TV
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Aşk Mantık İntikam
- 13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Kanunsuz Topraklar
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Maske Kimsin Sen?
TRT1
- 06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:20 Yeşil Deniz
- 08:35 Payitaht 'Abdülhamid'
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
- 17:15 Tozkoparan İskender
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Kung Fu Panda 3
TV8
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Gazete Magazin
- 12:30 Kırmızı Oda
- 15:45 O Ses Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye
SHOW
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Aziz
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Kibar Feyzo
- 20.00 Sakar Şakir
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