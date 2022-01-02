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  4. TV yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

02.01.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün (2 Ocak 2022 Paza) ekranlarda birbirinden iddialı programlar, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri olacak. Hepsi reytinglerde birinci gelmek için yarışacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Bu akşam izleyicilerin karşısına Kim Milyoner Olmak İster, Çember: Ölüm Meleği, MasterChef Türkiye, Sakar Şakir gibi iddialı yapımlar çıkacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...

TV yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

ATV

  • 07.30 Atv’de Hafta Sonu
  • 10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
  • 12.50 Destan
  • 19.00 Atv Ana Haber Bülteni
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

  • 07:30 Konuştuktça
  • 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 12:00 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:00 Sadakatsiz
  • 16:15 Yargı
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Çember: Ölüm Meleği

STAR TV

  • 08:15 Çizgi Film Kuşağı
  • 08:45 Güldüy Güldüy Show
  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kaderimin Oyunu
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 İbo SHOW

FOX TV

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Aşk Mantık İntikam
  • 13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
  • 15:30 Kanunsuz Topraklar
  • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Maske Kimsin Sen?

TRT1

  • 06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:20 Yeşil Deniz
  • 08:35 Payitaht 'Abdülhamid'
  • 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
  • 14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
  • 17:15 Tozkoparan İskender
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 Kung Fu Panda 3

TV8

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 10 Yaş Genç
  • 10:30 Gazete Magazin
  • 12:30 Kırmızı Oda
  • 15:45 O Ses Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye

SHOW

  • 10:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Aziz
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Kibar Feyzo
  • 20.00 Sakar Şakir
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