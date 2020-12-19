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  4. TV yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hande Öztürk Hande Öztürk 19.12.2020 18:29 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

20 Aralık Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 20 Aralık Pazar akşamı Arıza, Maria ile Mustafa, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve MasterChef Türkiye kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 20 Aralık TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Aralık Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Aralık Pazar kanalların yayın akışında neler var? 20 Aralık Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Aralık Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Aralık Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

20 ARALIK PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gülümse Yeter
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Çukur
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hercai
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Kırgın Çiçekler
05:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 İyi Aile Babası
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yatıya Misafirim Var
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 İyi Aile Babası
02:15 Hasret Bitti
03:45 5N1K
04:45 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:15 Bay Yanlış
04:45 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sol Yanım
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Sefirin Kızı
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Sol Yanım
03:00 Metro
04:30 Türk Müziği
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Kırmızı Oda
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Böyle Bitmesin
08:45 Diriliş "Ertuğrul"
13:50 Enine Boyuna
14:00 Gönül Dağı
17:15 Yabancı Sinema "Madagaskar"
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
00:15 Benim Adım Melek
03:10 Diriliş "Ertuğrul"

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