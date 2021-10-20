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  4. TV yayın akışı 20 Ekim 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Ekim 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

20.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ekim 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 20 Ekim 2021 Çarşamba Hızlı ve Öfkeli 5 : Rio Soygunu, Sadakatsiz, Hedefim Sensin, Dünya Hali, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Ekim TV yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Ekim 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Ekim Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 20 Ekim Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Ekim Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ekim TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Yabancı Sinema)
22:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)
01:30 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Yabancı Sinema)
03:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Maraşlı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:20 Kardeşlerim
03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:50 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:45 Her Şey Seninle Güzel (Yerli Sinema)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Arda’nın Mutfağı
05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar (Yeni Bölüm)
23:45 Yalancılar ve Mumları
02:15 Masumiyet
04:45 Kefaret
06:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Güzel Köylü
05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
01:30 Yerli Dizi Tekrar

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:45 Tek Yürek
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali
21:25 İğne İplik (Yabancı Sinema)
23:50 Kıbrıs Zafere Doğru
02:50 Bizim Köyün Kızları
04:50 Seksenler


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Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
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