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    4. TV yayın akışı 20 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 20 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.06.2024 07:32
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    20 Haziran 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 20 Haziran Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Aşk-ı Memnu, Alan, Bana Masal Anlatma, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka-İngiltere", Recep İvedik ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 20 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 20 Haziran Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    20 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Baba
    08:15 Arabesk (Yerli Sinema)
    10:15 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
    01:30 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
    03:00 Kızılcık Şerbeti

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Alan
    00:00 Alan
    03:00 Destan
    05:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yalan
    14:00 Çetin Ceviz 1 (Yerli Sinema)
    15:45 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşk-ı Memnu
    21:45 Aşk-ı Memnu
    23:15 Turnike
    01:30 Android Polis (Yabancı Sinema)
    03:15 Güneşin Kızları
    04:45 Tatlı İntikam

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    19:00 Star Haber
    20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
    22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:00 Dolunay
    04:30 Baba Ocağı
    06:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:00 Batılı Adam (Yabancı Sinema)
    15:30 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Çarkıfelek
    02:30 Cevap Ver Türkiye
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    07:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    07:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    07:40 Kara Tahta
    10:30 Hugo (Yabancı Sinema)
    13:15 Seksenler
    16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"
    18:00 Ana Haber
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka-İngiltere"
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-İtalya"
    00:15 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
    04:00 Hugo (Yabancı Sinema)
    06:00 Seksenler

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    10:00 Yabani
    13:00 Kirli Sepeti
    16:00 Şahane Hayatım
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
    22:15 Feride (Yerli Sinema)
    00:15 Mucize Doktor
    03:00 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen


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