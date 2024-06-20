TV yayın akışı 20 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 20 Haziran Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

20 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba

08:15 Arabesk (Yerli Sinema)

10:15 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)

01:30 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)

03:00 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:00 Alan

03:00 Destan

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yalan

14:00 Çetin Ceviz 1 (Yerli Sinema)

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:15 Turnike

01:30 Android Polis (Yabancı Sinema)

03:15 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Dolunay

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Batılı Adam (Yabancı Sinema)

15:30 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

07:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:40 Kara Tahta

10:30 Hugo (Yabancı Sinema)

13:15 Seksenler

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka-İngiltere"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-İtalya"

00:15 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)

04:00 Hugo (Yabancı Sinema)

06:00 Seksenler

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:00 Yabani

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

22:15 Feride (Yerli Sinema)

00:15 Mucize Doktor

03:00 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen







