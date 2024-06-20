TV yayın akışı 20 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 20 Haziran Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Baba
08:15 Arabesk (Yerli Sinema)
10:15 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
01:30 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:00 Alan
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası
06:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Çetin Ceviz 1 (Yerli Sinema)
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Turnike
01:30 Android Polis (Yabancı Sinema)
03:15 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Batılı Adam (Yabancı Sinema)
15:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
07:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
07:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:40 Kara Tahta
10:30 Hugo (Yabancı Sinema)
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka-İngiltere"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-İtalya"
00:15 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
04:00 Hugo (Yabancı Sinema)
06:00 Seksenler
08:00 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:15 Feride (Yerli Sinema)
00:15 Mucize Doktor
03:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen