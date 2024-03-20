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    4. TV yayın akışı 20 Mart 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 20 Mart 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.03.2024 07:20
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    20 Mart 2024 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 20 Mart Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Bir Sevdadır, Şahane Hayatım ve Survivor All Star 2024 programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Mart Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 20 Mart Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Mart Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 20 Mart Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Mart günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Mart Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    20 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
    06:50 Kuruluş Osman
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    18:45 ATV Ana Haber
    19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Taş Kağıt Makas
    23:15 Yerli Dizi
    02:00 Yerli Dizi
    03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
    05:50 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Sandık Kokusu
    00:15 Bahar
    03:00 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Yeni Gelin

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yerli Dizi Tekrarı
    22:30 Yerli Dizi Tekrarı
    02:30 Aramızda Kalmasın
    04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
    05:45 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:30İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Benim Adım Melek
    09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Kül Masalı
    16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    18:10 Ramazan Sevinci
    19:20 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Bir Sevdadır
    23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
    02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
    03:50 Sahur Bereketi
    05:30 Kapanış

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
    12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
    20:00 Şahane Hayatım
    00:15 Korkma Ben Yanındayım
    02:45 Yaz Şarkısı
    03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
    05:45 İnadına Aşk

    Vitrin


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