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  4. TV yayın akışı 20 Temmuz 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Temmuz 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

20.07.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz 2023 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 20 Temmuz Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Pek Yakında, Kendi Düşen Ağlamaz, Fazla Şapma ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Temmuz Perşembe TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
01:45 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
03:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Üvey Anne
03:20 Vermem Seni Ellere

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
23:30 Dönence
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Çok Şapma (Yerli Sinema)
22:15 Kısmet
00:45 Çok Şapma (Yerli Sinema)
02:30 Eşim Benzerim Yok
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Pek Yakında (Yerli Sinema)
22:45 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
01:15 Pek Yakında (Yerli Sinema)
03:20 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
05:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 Adını Sen Koy
09:20 Hayatımın Neşesi
11:50 Şehirden Uzakta
13:00 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:10 Hayatımın Neşesi
03:30 Şehirden Uzakta
04:30 Seksenler
06:30 Kapanış

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