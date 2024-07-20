TV yayın akışı 20 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Temmuz 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 20 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Temmız 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

20 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 İşte Hayat (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)

01:30 Vadeli Hayat

02:45 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

04:15 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmeni

12:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

14:00 Alan

17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Muhteşem Yedili (Yabancı Sinema)

22:50 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)

00:30 Ateş Kuşları

03:20 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Password

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

00:45 Süper Volkan (Yabancı Sinema)

02:00 Güneşi Beklerken

03:30 Müzik Arası

04:30 Çatı Katı Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bıçkın (Yerli Sinema)

21:45 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:00 Ada Masalı

12:00 Aramızda Kalsın

14:30 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

00:30 İstanbullu Gelin

02:45 Aramızda Kalsın

03:45 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

07:50 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kare Takımı Gizemli Ada (Yerli Sinema)

13:00 Mutlu Barış Hareketinin 50. Yılı

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Ben ve Babam-Vatan (Yerli Sinema)

23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Ben ve Babam - Vatan (Yerli Sinema)

03:10 Yeditepe İstanbul

04:10 Seksenler