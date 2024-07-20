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    4. TV yayın akışı 20 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 20 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.07.2024 07:33
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    20 Temmuz 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 20 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Bıçkın, Muhteşem Yedili, Çok Güzel Hareketler 2, Ben ve Babam-Vatan ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 20 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 20 Temmuz 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 20 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Temmız 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    20 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:00 İşte Hayat (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
    14:30 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)
    01:30 Vadeli Hayat
    02:45 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
    04:15 Arıza

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bahtiyar Ölmez
    10:00 Ankara'nın Dikmeni
    12:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
    14:00 Alan
    17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Muhteşem Yedili (Yabancı Sinema)
    22:50 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)
    00:30 Ateş Kuşları
    03:20 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Password
    15:45 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Turnike
    22:45 Çok Akustik
    00:45 Süper Volkan (Yabancı Sinema)
    02:00 Güneşi Beklerken
    03:30 Müzik Arası
    04:30 Çatı Katı Aşk

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:15 Memet Özer İle Mutfakta
    14:00 Yasak Elma
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Bıçkın (Yerli Sinema)
    21:45 Sen Çal Kapımı
    23:45 İlk Buluşma
    01:30 Mucize Doktor
    04:00 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Pulsar
    09:00 Ada Masalı
    12:00 Aramızda Kalsın
    14:30 Yüksek Sosyete
    16:30 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    21:00 İbo Show
    00:30 İstanbullu Gelin
    02:45 Aramızda Kalsın
    03:45 Yüksek Sosyete

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:30 MasterChef Türkiye
    13:30 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
    15:00 Gazete Magazin
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:45 Gazete Magazin Yaz
    04:45 Yabancı Sinema

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Beni Böyle Sev
    07:50 Yedi Numara
    09:00 Yeditepe İstanbul
    10:00 Hayallerinin Peşinde
    11:00 Kare Takımı Gizemli Ada (Yerli Sinema)
    13:00 Mutlu Barış Hareketinin 50. Yılı
    14:00 Seksenler
    15:10 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    20:00 Ben ve Babam-Vatan (Yerli Sinema)
    23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    00:30 Ben ve Babam - Vatan (Yerli Sinema)
    03:10 Yeditepe İstanbul
    04:10 Seksenler

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