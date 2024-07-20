TV yayın akışı 20 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Temmuz 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 20 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Temmız 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 İşte Hayat (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)
01:30 Vadeli Hayat
02:45 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
04:15 Arıza
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmeni
12:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
14:00 Alan
17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Muhteşem Yedili (Yabancı Sinema)
22:50 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)
00:30 Ateş Kuşları
03:20 Kaçak
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Password
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
00:45 Süper Volkan (Yabancı Sinema)
02:00 Güneşi Beklerken
03:30 Müzik Arası
04:30 Çatı Katı Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:15 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bıçkın (Yerli Sinema)
21:45 Sen Çal Kapımı
23:45 İlk Buluşma
01:30 Mucize Doktor
04:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Pulsar
09:00 Ada Masalı
12:00 Aramızda Kalsın
14:30 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 İbo Show
00:30 İstanbullu Gelin
02:45 Aramızda Kalsın
03:45 Yüksek Sosyete
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Kare Takımı Gizemli Ada (Yerli Sinema)
13:00 Mutlu Barış Hareketinin 50. Yılı
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Ben ve Babam-Vatan (Yerli Sinema)
23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Ben ve Babam - Vatan (Yerli Sinema)
03:10 Yeditepe İstanbul
04:10 Seksenler