TV yayın akışı 21 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 21 Haziran Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Haziran Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Haziran 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

21 HAZİRAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba

08:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

10:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çırak (Yabancı Sinema)

22:15 Miras (Yabancı Sinema)

00:30 Çırak (Yabancı Sinema)

02:15 Miras (Yabancı Sinema)

04:00 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:00 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)

00:20 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Çok Akustik

01:45 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

03:30 Güneşin Kızları

05:15 Tatlı İntikam

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

12:45 Kirli Sepeti

15:30 Şahane Hayatım

19:00 Now Ana Haber

20:00 Delibal (Yerli Sinema)

00:45 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Dolunay

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Cevap Ver Türkiye

15:30 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)

13:15 Seksenler

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"

00:10 Kara Ağaç Destanı

03:00 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)

04:40 Seksenler







