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    4. TV yayın akışı 21 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 21 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 07:43
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    21 Haziran 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 21 Haziran 2024 Cuma akşamı Çırak, Arka Sokaklar, Öldür Beni Sevgilim, Vahşetin Çağrısı, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya", Delibal ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 21 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 21 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 21 Haziran Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Haziran Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Haziran 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    21 HAZİRAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Baba
    08:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
    10:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Çırak (Yabancı Sinema)
    22:15 Miras (Yabancı Sinema)
    00:30 Çırak (Yabancı Sinema)
    02:15 Miras (Yabancı Sinema)
    04:00 Kızılcık Şerbeti

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
    22:00 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
    00:20 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)
    02:30 Destan
    05:00 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    23:15 Çok Akustik
    01:45 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)
    03:30 Güneşin Kızları
    05:15 Tatlı İntikam

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    12:45 Kirli Sepeti
    15:30 Şahane Hayatım
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Delibal (Yerli Sinema)
    00:45 Mucize Doktor
    03:30 Yasak Elma
    05:30 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    19:00 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
    22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:00 Dolunay
    04:30 Baba Ocağı
    06:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:00 Cevap Ver Türkiye
    15:30 Çarkıfelek
    02:30 Cevap Ver Türkiye
    04:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    07:10 Kara Tahta
    10:30 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
    13:15 Seksenler
    16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"
    18:00 Ana Haber
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"
    00:10 Kara Ağaç Destanı
    03:00 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
    04:40 Seksenler


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