TV yayın akışı 21 Nisan 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Nisan 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Nisan Cuma kanalların yayın akışında neler var? 21 Nisan Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Nisan Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Nisan 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Nisan Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

21 NİSAN 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:30 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:47 RTÜK Belgesel

00:00 Aile

02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:45 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

02:00 Aldatmak

05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yıldız De Bana

23:15 Kutsal Damacana (Yerli Sinema)

02:45 Kuzey Güney

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Gülcemal

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Postacı (Yerli Sinema)

21:45 Tetikçinin Oğlu

00:45 Adım Farah

05:00 Tetikçinin Oğlu

03:30 Postacı (Yerli Sinema)

05:00 Tetikçinin Oğlu

06:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Çöp Adam

02:45 Ömer

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

07:20 Kuşlarla Yolculuk

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:40 Kaptan Pegu ve Arkadaşları 2 (Yabancı Sinema)

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Geleceğin Rotası (Yerli Sinema)

21:30 Bayram Havası (Yerli Sinema)

23:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

02:40 Gönül Dağı

05:20 Kuşlarla Yolculuk

05:40 Kapanış



