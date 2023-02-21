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  4. TV yayın akışı 21 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 21 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

21.02.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Şubat 2023 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 21 Şubat Salı Mucize Aşk, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Bakış Açısı, Taçsız Prenses ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Şubat Salı 2023 TV yayın akışı...

TV yayın akışı 21 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Şubat Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Şubat Salı kanalların yayın akışında neler var? 21 Şubat Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Şubat Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Şubat Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

21 ŞUBAT 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk (Yerli Sinema)
22.15 Mucize Aşk (Yerli Sinema)
00:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
02:35 Bir Küçük Gün Işığı
04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Camdaki Kız
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 O Kız
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 EGO
17:00 Yalnız Kalpler
18:18 18. Saat
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prebses
22:30 EGO
00:45 Yasak Elma
03:15 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10.30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
20.00 Survivor 2023
23.00 Şampiyonlar Lipi (Liverpool - Real Madrid)
01:00 Maç
02:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:40 Adını Sen Koy
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bakış Açısı (Yabancı Sinema)
21:30 Ayla (Yerli Sinema)
23:40 Yerli Dizi
02:20 Ayla (Yerli Sinema)
04:10 Yürek Çıkmazı
06:30 Kapanış

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