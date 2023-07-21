TV yayın akışı 21 Temmuz 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Temmuz 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 21 Temmuz CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Temmuz 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

21 TEMMUZ 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

00:30 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

02:45 Maviye Sürgün

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

23:15 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)

01:35 Vermem Seni Ellere

04:35 Üvey Anne

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)

22:30 Dönence

01:15 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)

03:15 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Kısmet

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:30 Yaz Şarkısı

02:00 Eşim Benzerim Yok

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:00 Aramızda Kalsın

11:30 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)

01:30 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)

03:40 Kiralık Aşk

05:40 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Canım Annem

04:45 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Adını Sen Koy

09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

11:40 Şehirden Uzakta

13:00 Seksenler

15:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

01:40 Benim Güzel Ailem

04:00 Seksenler

05:40 Kapanış



