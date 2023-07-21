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TV yayın akışı 21 Temmuz 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

21.07.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Temmuz 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 21 Temmuz 2023 Cuma akşamı Çöpçüler Kralı, Cengizhan Destanı, Kısmet, Üvey Anne, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

Televizyon izleyicileri 21 Temmuz 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 21 Temmuz CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Temmuz 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

21 TEMMUZ 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
00:30 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
02:45 Maviye Sürgün
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
23:15 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)
01:35 Vermem Seni Ellere
04:35 Üvey Anne

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
22:30 Dönence
01:15 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Kısmet
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:30 Yaz Şarkısı
02:00 Eşim Benzerim Yok
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
09:00 Aramızda Kalsın
11:30 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
01:30 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
03:40 Kiralık Aşk
05:40 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Adını Sen Koy
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
11:40 Şehirden Uzakta
13:00 Seksenler
15:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
01:40 Benim Güzel Ailem
04:00 Seksenler
05:40 Kapanış


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