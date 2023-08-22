TV yayın akışı 22 Ağustos 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
22:15 Salak Milyoner (Yerli Sinema)
23:45 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
01:45 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
03:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
05:30 Yeni Gelin
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Beklenmedik İhanet (Yabancı Sinema)
02:20 Megalodon (Yabancı Sinema)
04:15 Mutfak Bahane
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Dönence
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Yerli Dizi
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
22:30 Adım Farah
01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
03:30 Ruhun Duymaz
05:45 Kısmet
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
22:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
00:15 Çinli Satıcı (Yabancı Sinema)
02:30 Çinli Satıcı (Yabancı Sinema)
04:30 Sefirin Kızı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İste Kaynana
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:20 Adını Sen Koy
08:50 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:50 Benim Güzel Ailem
02:50 Kalk Gidelim
04:30 Seksenler
06:20 Kapanış