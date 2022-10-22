TV yayın akışı 22 Ekim 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 22 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 22 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Ekim 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Hayat Bugün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
23:45 Hayat Bugün
02:15 Baba
04:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam
03:20 Yalnız Kurt
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 O Kız
03:00 Merhaba Herman (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:30 Yabancı Damat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bir Peri Masalı
14:30 Yasak Elma
17:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Elma
22:45 İyilik
01:30 Bir Peri Masalı
04:00 Senden Daha Güzel
05:45 Şevkat Yerimdar
06:00 İki Aile
06:45 Duy Beni
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:45 En Güzel Bölüm
15:10 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:50 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Aramızda Kalsın
06:30 Tuzak
08:15 Süper Bir Takım
08:30 Türkiye’nin Doktorları
09:45 Bir Yemek Olsan
10:45 Tuzak
14:00 Pişir de Görelim
17:15 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Yedi Numara
06:20 Kalk Gidelim
10:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
11:00 Hayallerin Peşinde
11:40 Teşkilat
15:20 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Kasaba Doktoru
04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler