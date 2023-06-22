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  4. TV yayın akışı 22 Haziran 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Haziran 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

22.06.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Haziran 2023 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 22 Haziran Perşembe akşamı Güldür Güldür, Servet Operasyonu, Kim Milyoner Olmak İster, Eltilerin Savaşı, Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Haziran Perşembe TV yayın akışı..

TV yayın akışı 22 Haziran 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Haziran Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 22 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Haziran Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
01:45 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
03:15 Maviye Sürgün

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Vermem Seni Ellere
04:00 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)
22:30 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)
00:45 Amerikan Savaş Gemileri (Yabancı Sinema)
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:00 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:45 Kısmet
02:15 Yasak Elma
04:45 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
00:30 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:20 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
03:15 Kalk Gidelim
04:45 Seksenler
06:25 Kapanış


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