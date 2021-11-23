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  4. TV yayın akışı 22 Kasım 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Kasım 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

23.11.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Kasım 2021 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 22 Kasım Salı akşamı Yalancı, Ip Man 4: Final, Destan, Sana Söz, MasterChef Türkiye, Masumlar Apartmanı ve Evlili Hakkında Her Şey programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Kasım TV yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Kasım 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Kasım Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Kasım Salı kanalların yayın akışında neler var? 22 Kasım Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Kasım Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Kasım Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

22 KASIM SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı (Final)
00:15 Üç Kuruş
03:00 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
22:15 Destan
01:00 Kalp Yarası
03:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
22:30 Transformers (Yabancı Sinema)
01:30 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
03:15 Omamamia (Yabancı Sinema)
04:45 Ece Üner İle Susma

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (Yeni Bölüm)
00:15 Kanunsuz Topraklar
03:00 Kamera Arkası
03:45 Fulya İle Umudum Olsun
06:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sana Söz
00:15 Benim Hayatım
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
23:40 Teşkilat
02:30 Bizim Köyün Kızları
04:45 Seksenler


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