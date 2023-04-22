TV yayın akışı 22 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Nisan 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 22 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Nisan 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

22 NİSAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Emine (Yerli Sinema)

07:45 Kalbimin Sahibi (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Aile Şerefi (Yerli Sinema)

01:30 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

02:45 Hasret (Yerli Sinema)

04:15 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Aldatmak

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Veda Mektubu

16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

02:45 Kuzey Güney

04:45 Güneş Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

22:00 Gülcemal

01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

03:00 Tetikçinin Oğlu

05:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

22:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

00:30 Yüz Yıllık Mucize

03:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

03:45 Bir Şansım Olsa

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:10 Ege’nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:10 Hayallerinin Peşinde

05:50 Kapanış

