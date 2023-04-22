Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 22 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

22.04.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 22 Nisan 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, İftarlık Gazoz, Recep İvedik 3, Gönül Dağı ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 22 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Nisan 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 22 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Nisan 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

22 NİSAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Emine (Yerli Sinema)
07:45 Kalbimin Sahibi (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
01:30 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
02:45 Hasret (Yerli Sinema)
04:15 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Aldatmak
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Veda Mektubu
16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
02:45 Kuzey Güney
04:45 Güneş Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Gülcemal
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
22:00 Gülcemal
01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yüz Yıllık Mucize
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
22:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
00:30 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
03:45 Bir Şansım Olsa
04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı
02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:10 Hayallerinin Peşinde
05:50 Kapanış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minik mayosuyla dekolteye doyamadı! Göğüslerine küçük geldiMinik mayosuyla dekolteye doyamadı! Göğüslerine küçük geldi
Pantolonunu kalçasından indirdi! Yetmedi bluzunun fermuarını açtıPantolonunu kalçasından indirdi! Yetmedi bluzunun fermuarını açtı
Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar

En Çok Okunan Trend Haberler

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Yeteneklerini gösterdi! Süper mini elbisesiyle basketbol oynadı

Yeteneklerini gösterdi! Süper mini elbisesiyle basketbol oynadı

İlginizi Çekebilir

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.