TV yayın akışı 22 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Nisan 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 22 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Nisan 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Emine (Yerli Sinema)
07:45 Kalbimin Sahibi (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
01:30 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
02:45 Hasret (Yerli Sinema)
04:15 Güzel Günler
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Aldatmak
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
07:00 Asi
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Veda Mektubu
16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
02:45 Kuzey Güney
04:45 Güneş Beklerken
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Gülcemal
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
22:00 Gülcemal
01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:45 Yasak Elma
07:00 Yüz Yıllık Mucize
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
22:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
00:30 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
03:45 Bir Şansım Olsa
04:30 Söz
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı
02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:10 Hayallerinin Peşinde
05:50 Kapanış