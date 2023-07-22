TV yayın akışı 22 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 22 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
14:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
16:30 Cafer’in Çilesi (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Çarşı Pazar (Yerli Sinema)
01:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
21:50 Los Angeles’ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
23:50 Marslı (Yabancı Sinema)
02:30 Üvey Anne
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Veda Mektubu
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
23:15 Çıkmaz (Yabancı Sinema)
01:15 Çıkmaz (Yabancı Sinema)
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
15:00 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
22:45 Kısmet
01:45 Yasak Elma
03:45 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Lezzet Rotası
10:00 Patlat Kazan
12:00 Patlat Kazan
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
02:45 Aramızda Kalsın
04:30 Kiralık Aşk
06:30 Kırmızı Oda
07:15 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)
15:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)
17:45 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)
03:30 Kırmızı Oda
04:30 Tuzak
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Şehirden Uzakta
07:00 Aslan Ailem
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Kendi Düşen Ağlamaz
14:15 Benim Güzel Ailem
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Sen Türkülerini Söyle
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:15 Kendi Düşen Ağlamaz
03:00 Benim Güzel Ailem
04:55 Kapanış