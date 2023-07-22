TV yayın akışı 22 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 22 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

14:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

16:30 Cafer’in Çilesi (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Çarşı Pazar (Yerli Sinema)

01:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

21:50 Los Angeles’ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)

23:50 Marslı (Yabancı Sinema)

02:30 Üvey Anne

05:30 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Veda Mektubu

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

23:15 Çıkmaz (Yabancı Sinema)

01:15 Çıkmaz (Yabancı Sinema)

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

15:00 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

22:45 Kısmet

01:45 Yasak Elma

03:45 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Lezzet Rotası

10:00 Patlat Kazan

12:00 Patlat Kazan

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

02:45 Aramızda Kalsın

04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Kırmızı Oda

07:15 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)

15:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)

17:45 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)

03:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Şehirden Uzakta

07:00 Aslan Ailem

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Kendi Düşen Ağlamaz

14:15 Benim Güzel Ailem

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Sen Türkülerini Söyle

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:15 Kendi Düşen Ağlamaz

03:00 Benim Güzel Ailem

04:55 Kapanış



