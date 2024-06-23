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    4. TV yayın akışı 23 Haziran 2024 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 23 Haziran 2024 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 08:20
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    23 Haziran 2024 Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran 2024 Pazar akşamı Neşeli Günler, Turnike, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, Ne Olacak Halim ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 23 Haziran 2024 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 23 Haziran 2024 Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Haziran Pazar kanalların yayın akışında neler var? 23 Haziran PazarKanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Haziran Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Haziran 2024 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Haziran Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    23 HAZİRAN 2024 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
    22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
    23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
    01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
    03:00 Kızılcık Şerbeti

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
    11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
    13:40 Alan
    16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Alan
    03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)
    02:45 Kuruluş Osman
    05:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
    13:45 Arda İle Omuz Omuza
    14:45 Yalan
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Turnike
    00:30 Çok Akustik
    02:45 Güneşin Kızları
    04:30 5N1K
    05:00 Tatlı İntikam

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Ekonomi Arası
    10:05 Şevkat Yerimdar
    13:00 Yasak Elma
    16:15 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)
    22:15 Kirli Sepeti
    01:30 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)
    03:30 Yasak Elma
    05:30 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:00 Hanım Köylü
    10:30 Ada Masalı
    12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
    14:15 Dolunay
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:30 İstanbullu Gelin
    01:30 Dolunay
    03:00 Baba Ocağı
    04:30 Türk Müziği
    05:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Tuzak
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Gençlik Rüzgarı
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:00 Gazete Magazin
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:45 Gazete Magazin
    03:00 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:15 Beni Böyle Sev
    09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
    08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
    11:40 Enine Boyuna
    13:00 Seksenler
    15:30 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"
    00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)
    02:10 Gönül Dağı
    04:40 Seksenler

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