TV yayın akışı 23 Haziran 2024 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Haziran 2024 Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Haziran Pazar kanalların yayın akışında neler var? 23 Haziran PazarKanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Haziran Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Haziran 2024 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Haziran Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

23 HAZİRAN 2024 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

03:00 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

13:40 Alan

16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Alan

03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

02:45 Kuruluş Osman

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

00:30 Çok Akustik

02:45 Güneşin Kızları

04:30 5N1K

05:00 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)

22:15 Kirli Sepeti

01:30 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)

03:30 Yasak Elma

05:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

10:30 Ada Masalı

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

01:30 Dolunay

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Gazete Magazin

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin

03:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"

00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)

02:10 Gönül Dağı

04:40 Seksenler







