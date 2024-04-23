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    4. TV yayın akışı 23 Nisan 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 23 Nisan 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.04.2024 07:21
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    23 Nisan 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 23 Nisan Salı Bahar, Jumanji Vahşi Orman, MKE Ankaragücü-Beşiktaş, Bizim Köyün Şarkısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 16 Nisan Salı 2024 TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 23 Nisan Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Nisan Salı kanalların yayın akışında neler var? 23 Nisan Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Nisan Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Nisan Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    23 NİSAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Güzel Günler
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Bahar
    00:15 Sandık Kokusu
    03:15 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:45 Maça Doğrı
    20:30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
    22:35 Ben Bu Cihana Sığmazam
    01:55 Maraşlı
    04:15 Safir

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:59 Baht Oyunu
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Dönence
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
    22:30 Veda (Yerli Sinema)
    00:45 Dünya'nın Kurtuluş Günü (Yabancı Sinema)
    02:30 Siyah Beyaz Aşk
    04:30 Bodrum Masalı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Bizim Köyün Şarkısı (Yerli Sinema)
    22:15 Bizim Köyün Şarkısı (Yerli Sinema)
    00:30 Akif (Yerli Sinema)
    02:30 Akif (Yerli Sinema)
    05:00 Aramızda Kalsın
    06:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    13:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Cevap Ver Türkiye
    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:15 İncir Ağacı
    06:40 Benim Adım Melek
    08:10 Anıtkabir'den Naklen Yayın
    08:30 Benim Adım Melek
    09:10 Anıtkabir'den Naklen Yayın
    09:30 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Kod Adı Kırlangıç
    14:30 Lingo Türkiye
    15:30 23 Nisan Gala Özel
    19:00 Ana Haber
    19:50 İddiaların Aksine
    20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
    00:10 Lingo Türkiye
    01:30 Kara Ağaç Destanı
    03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
    06:00 Kapanış

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Yabani
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Yabani
    00:15 Şahane Hayatım
    02:45 Kirli Sepeti
    05:15 Kefaret
    06:00 Adım Farah

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