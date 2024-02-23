Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 23 Şubat 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 23 Şubat 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 07:19 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    23 Şubat 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 23 Şubat 2024 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kara Ağaç Destanı, Gaddar, Yalı Çapkını ve Çarkıfelek programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 23 Şubat Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Şubat Cuma kanalların yayın akışında neler var? 23 Şubat Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Şubat Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Şubat 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Şubat Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    23 ŞUBAT 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Sandık Kokusu
    03:00 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Yeter

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Küçük Ağa
    08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 İnci Taneleri
    02:00 Gelinim Mutfakta
    04:00 Afili Aşk

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Kamera Arkası
    12:45 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Kirli Sepeti
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Gaddar
    23:30 Orta Sayfa
    01:30 Gaddar
    04:00 Adım Farah
    06:00 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrarı
    03:00 Erkenci Kuş
    05:00 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Çarkıfelek
    22:45 Cevap Ver Türkiye
    01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 İncir Ağacı
    06:35 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:40 Kül Masalı
    17:40 Lingo Türkiye
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 Ana Haber
    20:00 Kara Ağaç Destanı
    03:20 Kül Masalı
    05:50 Kapanış

    youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    2024'te flörtleşmek! '4 tane daha seçeneğim var'2024'te flörtleşmek! '4 tane daha seçeneğim var'
    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'
    Afişi bile beğeni topladı! Vizyon tarihi kesinleştiAfişi bile beğeni topladı! Vizyon tarihi kesinleşti
    Anahtar Kelimeler:
    atv Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Okan Buruk basın toplantısında gergin anlar yaşadı! ''Sussunlar da konuşalım!''

    Okan Buruk basın toplantısında gergin anlar yaşadı! ''Sussunlar da konuşalım!''

    Akşener'in sözleri gündem oldu! İsmail Saymaz canlı yayında kendini tutamadı: Delirdiniz mi?

    Akşener'in sözleri gündem oldu! İsmail Saymaz canlı yayında kendini tutamadı: Delirdiniz mi?

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

    Tamamen doğal halini paylaştı! Ne makyaj var ne de kıyafet...

    Tamamen doğal halini paylaştı! Ne makyaj var ne de kıyafet...

    'Ne olmuş böyle?' eleştirisine yanıt! "Beni siz zorladınız"

    'Ne olmuş böyle?' eleştirisine yanıt! "Beni siz zorladınız"

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.