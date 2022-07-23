TV yayın akışı 23 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
15:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)
10:00 Gül Masalı
13:10 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Yerli Sinema)
15:35 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Büyük Felaket (Yabancı Sinema)
22:05 Örümcek Adam: Örümcek Adam Evreninde (Yabancı Sinema)
00:15 Büyük Felaket (Yabancı Sinema)
02:20 Megalodon (Yabancı Sinema)
04:15 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yeniden Başlamak
15:00 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
02:00 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
03:10 Müzik Arası
04:00 Bodrum Masalı
07:15 Kadının Eseri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Senden Daha Güzel
16:15 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Doktor Civanım (Yerli Sinema)
22:30 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:30 Tozluyaka
03:30 Senden Daha Güzel
05:45 Kefaret
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film
09:30 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Ah Nerede?
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Fındık İşi (Yabancı Sinema)
21:45 Fındık İşi (Yabancı Sinema)
23:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
04:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:30 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
15:15 Canım Annem
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:15 Canım Annem
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:10 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)
12:50 Mükemmel Eşleşme
15:40 Balkan Ninnisi
17:40 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:00 Mükemmel Eşleşme
03:10 Balkan Ninnisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum