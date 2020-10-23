TV yayın akışı 24 Ekim 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Haftasonunu evinde keyifle geçirmek isteyen televizyon izleyicileri 24 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Ekim Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ekim Cumartrsi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şeref Sözü
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
02:45 Arıza
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Sihirli Kızlat (Yabancı Sinema)
12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Seni Seven Ölsün (Yerli Sinema)
02:30 Kırgın Çiçekler
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Çarkıfelek
16:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk (Final)
00:15 Sadakatsiz
02:15 Efsane
04:15 Müzik Araso
05:30 Arda’nın Mutfağı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:45 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Kamera Arkası
13:45 Yasak Elma
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka (Yeni Bölüm)
00:15 Çocukluk
03:00 Baraj
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
07:30 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Güldüy Güldyü Show Çocuk
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbrahim Tatlıses Konseri
23:30 Selfi (Yerli Sinema)
01:30 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
03:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
05:00 Erkenci Kuş
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 MasterChef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
18:15 En Şık Benim
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun
08:30 Seksenler
11:00 Gönül Dağı
13:50 Yedi Numara
14:45 Yeditepe İstanbul
17:00 Uyanış Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
01:50 Uyanış Büyük Selçuklu
03:50 Yeditepe İstanbul
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