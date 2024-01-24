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    4. TV yayın akışı 24 Ocak 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 24 Ocak 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 07:17 | Son Güncelleme:
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    24 Ocak 2024 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 24 Ocak Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, Sevginin Gücü, Şahane Hayatım ve Survivor All Star 2024 programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Ocak Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 24 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Ocak günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ocak Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    24 OCAK ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Yeter

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Dilek Taşı
    00:15 Üç Kız Kardeş
    03:00 Gelinim Mutfakta
    05:00 Afili Aşk

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Sandık Kokusu
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Aile
    05:30 Sandık Kokusu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
    22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
    00:50 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Çarkıfelek
    03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    04:00 Aramızda Kalmasın

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:15 İncir Ağacı
    06:35 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Kod Adı Kırlangıç
    14:50 Diriliş Ertuğrul
    17:45 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sevginin Gücü (Yabancı Sinema)
    23:30 Teşkilat
    02:40 Son Toplayıcılar
    03:15 Diriliş Ertuğrul
    05:20 Kapanış

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Şahane Hayatım
    00:00 Hudutsuz Sevda
    02:30 Gaddar
    04:45 Kefaret
    06:00 Her Yerde Sen


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