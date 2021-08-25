TV yayın akışı 25 Ağustos 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,25 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 25 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bücür (Yerli Sinema)
22:15 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
01:15 Bücür (Yerli Sinema)
02:15 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
04:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)
16:10 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ocean’s 8 (Yabancı Sinema)
22:15 Kalp Yarası
01:30 Ölümlü Dünya (Yerli Sinema)
03:40 Ölümlü Dünya (Yerli Sinema)
05:35 Hercai
07:15 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
23:30 Bumblebee (Yabancı Sinema)
00:45 Kırık Hayatlar
02:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Ece Üner İle Susma
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Çalgı Çengi (Yerli Sinema)
02:15 Fulya İle Umudun Olsun
04:30 Kefaret
06:00 İnadına Aşk
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
02:40 Star Market
05:00 Kaçak Gelinler
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
05:05 Tövbeler Olsun
07:20 Kalk Gidelim
10:40 Dünya Hali
11:50 Benim Adım Melek
15:15 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 Dünya Hali
23:50 Osmanlı Subayı (Yerli Sinema)
01:55 Masumlar Apartmanı
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