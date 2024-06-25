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    4. TV yayın akışı 25 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 25 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.06.2024 07:34
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    25 Haziran 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 25 Haziran Salı Avanak Abdi, Iron Man, Alan, Küçük Esnaf, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya", Dokunmayın Şabanıma ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 25 Haziran Salı 2024 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 25 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 25 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 25 Haziran Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    25 HAZİRAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Baba
    09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
    21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
    23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
    01:45 Amerikalı Kız
    03:30 Kızılcık Şerbeti

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Alan
    23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)
    01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)
    03:10 Destan
    05:40 Kalp Yarası

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
    22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    02:30 Yüksek Sosyete
    04:00 Baba Ocağı
    05:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 Gazete Magazin Yaz
    12:00 MasterChef Türkiye
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Çarkıfelek
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:00 Uğurlugiller
    06:30 Kara Tahta
    09:30 Kasaba Doktoru
    12:50 Lingo Türkiye
    14:10 Gönül Dağı
    18:00 Ana Haber
    18:50 İddiaların Aksine
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"
    21:00 Kupa Saati
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"
    00:10 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
    02:00 Gönül Dağı
    04:50 Lingo Türkiye
    06:00 Yaşam Başka Yerde

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kirli Sepeti
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
    21:45 Babası (Yerli Sinema)
    00:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    02:30 Mucize Doktor
    05:00 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
    22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)
    00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)
    02:15 Güneşin Kızları
    04:30 Tatlı İntikam


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