TV yayın akışı 26 Ekim 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Ekim 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ekim 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 EKİM 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kalpazan

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:00 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Karadut

14:00 Babam (Yerli Sinema)

16:45 Godzilla& King Kong (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Jackie Chan (Yabancı Sinema)

22:50 The King's Man: Başlangıç (Yabancı Sinema)

01:30 Bir Gece Masalı

04:00 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Güllerin Savaşı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

11:45 Kızıl Goncalar

15:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

02:45 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ada Masalı

12:30 Benim Tatlı Yalanım

15:30 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)

22:15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)

00:30 Güzel Köylü

02:30 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Eski Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Beni Böyle Sev

08:30 Yedi Numara

09:25 Yeditepe İstanbul

10:25 Hayallerinin Peşinde

11:45 Kara Ağaç Destanı

14:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:35 Yedi Numara

05:20 Yeditepe İstanbul

06:10 Hayallerinin Peşinde