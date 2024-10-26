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  4. TV yayın akışı 26 Ekim 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 26 Ekim 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 07:31
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26 Ekim 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 26 Ekim 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Jackie Chan Efsanesi, Pele Bir Efsanenin Doğuşu, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 26 Ekim 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Ekim 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ekim 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

26 EKİM 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kalpazan
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Karadut
14:00 Babam (Yerli Sinema)
16:45 Godzilla& King Kong (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jackie Chan (Yabancı Sinema)
22:50 The King's Man: Başlangıç (Yabancı Sinema)
01:30 Bir Gece Masalı
04:00 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Güllerin Savaşı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:45 Kızıl Goncalar
15:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Gizli Bahçe
05:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
12:30 Benim Tatlı Yalanım
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
22:15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
00:30 Güzel Köylü
02:30 Baba Ocağı
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Eski Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Beni Böyle Sev
08:30 Yedi Numara
09:25 Yeditepe İstanbul
10:25 Hayallerinin Peşinde
11:45 Kara Ağaç Destanı
14:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:35 Yedi Numara
05:20 Yeditepe İstanbul
06:10 Hayallerinin Peşinde

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