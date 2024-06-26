Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 26 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 26 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.06.2024 07:35
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    26 Haziran Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Turnike, Vanguard, Süt Kardeşler, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika", Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası ve MasterChef Türkiye programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Haziran Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 26 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 26 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 26 Haziran Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Haziran günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *26 Haziran yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    26 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Vangard (Yabancı Sinema)
    22:20 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
    00:30 Senin Hikayen (Yerli Sinema)
    03:00 Destan
    05:30 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yalan
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Turnike
    22:15 Yalan
    00:45 Turnike
    02:45 Güneşin Kızları
    04:45 Tatlı İntikam

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Baba
    09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
    01:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
    03:15 Kızılcık Şerbeti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)
    21:45 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
    23:45 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
    01:45 Yüksek Sosyete
    04:00 Baba Ocağı
    05:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 Gazete Magazin Yaz
    12:00 MasterChef Türkiye
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Gazete Magazin Yaz
    02:30 Çarkıfelek
    02:30 Cevap Ver Türkiye
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:25 Uğurlugiller
    06:50 Kara Tahta
    09:30 Kasaba Doktoru
    12:50 Lingo Türkiye
    14:20 Gönül Dağı
    18:00 Ana Haber
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
    21:00 Kupa Saati
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
    00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    02:40 Gönül Dağı
    04:50 Lingo Türkiye

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kirli Sepeti
    14:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası (Yerli Sinema)
    00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    02:45 Mucize Doktor
    05:00 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Vizyon tarihi belli oldu! Geri sayım başladıVizyon tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
    Türkiye'de gazeteciliği bırakıp Güney Kore'ye gitti! "15 güne araba alırım"Türkiye'de gazeteciliği bırakıp Güney Kore'ye gitti! "15 güne araba alırım"
    Kız öğrencilerin şakalaşması kabusla sonuçlandı! Geri takla girişimi başarısız olduKız öğrencilerin şakalaşması kabusla sonuçlandı! Geri takla girişimi başarısız oldu
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Cübbeli Ahmet seçimin faturasını kesti: Derhal istifa etsin!

    Cübbeli Ahmet seçimin faturasını kesti: Derhal istifa etsin!

    Hamza Dağ zam yok dedi ama Fatih Altaylı artış bekleyenleri heyecanlandırdı 'Erken seçim olmasın diye...'

    Hamza Dağ zam yok dedi ama Fatih Altaylı artış bekleyenleri heyecanlandırdı 'Erken seçim olmasın diye...'

    Yasadışı göçmenler 12 yaşındaki kız çocuğuna köprü altında saldırıp öldürdü

    Yasadışı göçmenler 12 yaşındaki kız çocuğuna köprü altında saldırıp öldürdü

    Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

    Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

    Metroda havuz parti! Dans edip alkolle yıkandılar

    Metroda havuz parti! Dans edip alkolle yıkandılar

    Ameliyatla boyunu 15 cm uzattı! Bir gören bir daha baktı

    Ameliyatla boyunu 15 cm uzattı! Bir gören bir daha baktı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

    Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

    Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.