TV yayın akışı 26 Temmuz 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 26 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
23:45 Takiptekiler (Yabancı Sinema)
01:30 Takiptekiler (Yabancı Sinema)
03:15 Adam ve Çocuk (Yerli Sinema)
05:15 Aşk Laftan Anlamaz
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sümela’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)
22:00 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
01:10 Tesla (Yabancı Sinema)
02:10 Üvey Anne
05:15 Bir Küçük Gün Işığı
06:15 Küçük ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:30 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:15 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
22:30 Yaz Şarkısı
01:15 Kısmet
03:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Patlat Kazan
23:30 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli Sinema)
01:30 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli Sinema)
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:20 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3’Te 3
01:35 Ateşin Düştüğü Yer (Yerli Sinema)
03:30 Diriliş Ertuğrul
05:20 Seksenler
06:40 Kapanış