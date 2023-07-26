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    4. TV yayın akışı 26 Temmuz 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 26 Temmuz 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    26.07.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    26 Temmuz 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 26 Temmuz Çarşamba akşamı Maviye Sürgün, Ay’ın Düşüşü, Venom: Zehirli Öfke, Patlat Kazan, Benim Güzel Ailem, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 26 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    13:00 Kızılcık Şerbeti
    15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
    18:25 Show Ana Haber
    20:00 Maviye Sürgün
    23:45 Takiptekiler (Yabancı Sinema)
    01:30 Takiptekiler (Yabancı Sinema)
    03:15 Adam ve Çocuk (Yerli Sinema)
    05:15 Aşk Laftan Anlamaz

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Aldatmak
    17:00 Sümela’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)
    22:00 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
    01:10 Tesla (Yabancı Sinema)
    02:10 Üvey Anne
    05:15 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Küçük ağa
    07:45 Afili Aşk
    09:15 Yaprak Dökümü
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Dönence
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
    22:30 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
    01:15 Poyraz Karayel
    04:00 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Sen Çal Kapımı
    13:00 En Güzel Dönüşüm
    14:30 Aşk Mantık İntikam
    16:00 Eşim Benzerim Yok
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
    20:00 Ruhun Duymaz
    22:30 Yaz Şarkısı
    01:15 Kısmet
    03:30 Aşk Yeniden
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ada Masalı
    09:30 Aramızda Kalsın
    12:00 Erkenci Kuş
    14:00 Kiralık Aşk
    16:00 Sefirin Kızı
    19:00 Star Haber
    20:00 Patlat Kazan
    23:30 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli Sinema)
    01:30 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli Sinema)
    03:30 Kiralık Aşk
    05:00 Sefirin Kızı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Kırmızı Oda
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    15:00 Canım Annem
    16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
    02:45 Canım Annem
    04:45 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:15 Adını Sen Koy
    08:55 Kalk Gidelim
    12:00 Şehirden Uzakta
    13:15 Seksenler
    16:20 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Benim Güzel Ailem
    00:15 3’Te 3
    01:35 Ateşin Düştüğü Yer (Yerli Sinema)
    03:30 Diriliş Ertuğrul
    05:20 Seksenler
    06:40 Kapanış


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