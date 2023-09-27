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    4. TV yayın akışı 27 Eylül 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 27 Eylül 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    27.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    27 Eylül 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 27 Eylül Çarşamba akşamı Dönence, Bergen, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Eylül Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 27 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Eylül Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 27 Eylül Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Eylül Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bergen (Yerli Sinema)
    23:20 Safir
    02:35 Aldatmak
    05:55 Mutfak Bahane

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Dönence
    00:15 Yerli Dizi Tekrar
    02:45 Poyraz Karayel
    04:45 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 En Hamarat Benim
    15:00 Bu Tabak Kimin?
    17:30 Yabani
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Adım Farah
    23:30 Hudutsuz Sevda
    04:15 Bu Tabak Kimin?
    06:00 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Yüksek Sosyate
    16:00 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Çöp Adam
    20:00 Çöp Adam
    00:15 Ömer
    03:00 Güzel Köylü
    05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
    03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:55 İncir Ağacı
    07:20 Kalk Gidelim
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    15:50 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Benim Güzel Ailem
    00:10 3'Te 3
    01:30 Seksenler
    04:00 Diriliş Ertuğrul
    06:00 Kapanış

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