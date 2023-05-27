TV yayın akışı 27 Mayıs 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Mayıs 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

27 MAYIS 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:30 Aile

05:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Kraliçe

16:30 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpek Balığı İstilası 2 (Yabancı Sinema)

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

13:45 Yasak Elma

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

22:30 Recep İvedik (Yerli Sinema)

00:30 Tetikçinin Oğlu

03:00 Yasak Elma

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sultan (Yabancı Sinema)

23:30 Sultan (Yabancı Sinema)

02:45 Ömer

05:15 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

07:30 Ege’nin Hamsisi

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:25 Al Sancak

14:15 Yürek Çıkmazı

17:39 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları

18:00 Hayellerinin Peşinde

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:20 Hayallerinin Peşinde

05:05 Kapanış



