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    4. TV yayın akışı 27 Şubat 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 27 Şubat 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 07:25
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    27 Şubat 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 27 Şubat Salı Bahar, Senden Önce, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı, Uçak, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 27 Şubat Salı 2024 TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 27 Şubat Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Şubat Salı kanalların yayın akışında neler var? 27 Şubat Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Şubat Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Şubat Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    27 ŞUBAT 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Bahar
    23:15 Bahar
    02:15 Sandık Kokusu
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:45 Kupa Günlüğü
    20:00 Maça Doğru
    20:45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası
    23:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
    02:15 Safir
    04:50 Mutfak Bahane

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Senden Önce
    23:15 Arka Sokaklar
    02:15 Gelinim Mutfakta
    04:30 Afili Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Uçak (Yabancı Sinema)
    22:15 Uçak (Yabancı Sinema)
    00:15 Yerli Dizi Tekrarı
    03:00 Erkenci Kuş
    05:00 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Cevap Ver Türkiye
    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:00 Aramızda Kalmasın

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    05:30 İncir Ağacı
    06:40 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    14:40 Bir Sevdadır
    17:40 Lingo Türkiye
    18:50 İddiaların Aksine
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
    04:20 Seksenler
    05:40 Kapanış

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Yabani
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Yabani
    00:00 Şahane Hayatım
    02:30 Bay Yanlış
    04:30 Adım Farah
    06:00 İnadına Aşk


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