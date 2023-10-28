TV yayın akışı 28 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)
17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
00:45 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bambaşka Biri
14:00 Hudutsuz Sevda
16:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
22:45 Adım Farah
02:00 Bambaşka Biri
04:45 Aşk Yeniden
05:30 Kefaret
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Ömer
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:15 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
02:00 Söz
03:30 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Gazete Magazin
03:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:20 Beni Böyle Sev
09:50 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
10:00 TRT'de 100. Yıl
13:00 Lingo
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:00 Teşkilat
04:30 Lingo
05:20 Kapanış