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    4. TV yayın akışı 28 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 28 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    28.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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    28 Ekim 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 28 Ekim 2023 Cumartesi Demir Maske, Kardeşlerim, Tehlikeli, Gönül Dağı, Kader Bağları ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 28 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    28 EKİM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ateş Kuşları
    13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
    15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)
    17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Safir
    03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Dilek Taşı
    16:15 Üç Kız Kardeş
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
    22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
    00:45 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
    03:00 Poyraz Karayel
    05:00 Müzik Arası

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Kamera Arkası
    12:00 Bambaşka Biri
    14:00 Hudutsuz Sevda
    16:00 Yabani
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kader Bağları
    22:45 Adım Farah
    02:00 Bambaşka Biri
    04:45 Aşk Yeniden
    05:30 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Aramızda Kalsın
    08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:00 Benim Tatlı Yalanım
    10:45 En Güzel Bölüm
    11:00 Ömer
    14:00 Yerli Dizi Tekrar
    16:00 Yerli Dizi Tekrar
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
    22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
    00:15 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
    02:00 Söz
    03:30 Güzel Köylü
    05:30 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kırmızı Oda
    10:30 MasterChef Türkiye All Star
    12:30 Gazete Magazin
    16:15 Oynat Bakalım
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 %100 Futbol
    01:15 Gazete Magazin
    03:30 Oynat Bakalım
    05:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    07:20 Beni Böyle Sev
    09:50 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
    10:00 TRT'de 100. Yıl
    13:00 Lingo
    15:50 Teşkilat
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    02:00 Teşkilat
    04:30 Lingo
    05:20 Kapanış

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