TV yayın akışı 28 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

28 EKİM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)

15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)

17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)

22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)

00:45 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bambaşka Biri

14:00 Hudutsuz Sevda

16:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

22:45 Adım Farah

02:00 Bambaşka Biri

04:45 Aşk Yeniden

05:30 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Ömer

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:15 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

02:00 Söz

03:30 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

03:30 Oynat Bakalım

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:20 Beni Böyle Sev

09:50 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

10:00 TRT'de 100. Yıl

13:00 Lingo

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:00 Teşkilat

04:30 Lingo

05:20 Kapanış







