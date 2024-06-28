Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 28 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 28 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 07:47
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    28 Haziran 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 28 Haziran 2024 Cuma akşamı Aranan Adam, Arka Sokaklar, İstila: Zamanın Sonu, Düğün Dernek, Bebek Firarda, Müstakbel Damat ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 28 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 28 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 28 Haziran Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Haziran Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Haziran 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    28 HAZİRAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Aşk Laftan Anlamaz
    09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Aranan Adam (Yabancı Sinema)
    21:45 Ölüm Gecesi (Yabancı Sinema)
    23:30 Aranan Adam (Yabancı Sinema)
    01:15 Ölüm Gecesi (Yabancı Sinema)
    02:10 Yavru İle Katip
    03:45 Ramo

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 İstila: Zamanın Sonu (Yabancı Sinema)
    22:35 Joker (Yabancı Sinema)
    00:55 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)
    02:40 Destan
    05:00 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yalan
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Çok Akustik
    02:45 Güneşin Kızları
    05:00 Tatlı İntikam

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kirli Sepeti
    14:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Müstakbel Damat (Yerli Sinema)
    00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:15 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    19:00 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
    22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:00 Dolunay
    04:30 Baba Ocağı
    06:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:00 Cevap Ver Türkiye
    15:30 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Gazete Magazin Yaz
    02:30 Çarkıfelek
    04:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    06:20 Kara Tahta
    09:20 Kasaba Doktoru
    12:35 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:20 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)
    22:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)
    00:35 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)
    02:20 Gönül Dağı


    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Efsane geri dönüyor! Fragmanı geldiEfsane geri dönüyor! Fragmanı geldi
    Vizyon tarihi kesinleşti! Merak ediliyorduVizyon tarihi kesinleşti! Merak ediliyordu
    Restoran fişindeki detayı son anda fark etti! Sosyal medyadan ifşaladıRestoran fişindeki detayı son anda fark etti! Sosyal medyadan ifşaladı
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TV8 show star trt1 yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

    Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

    TSK'da yeni değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bunu yapan yandı, 4 katını ödeyecek

    TSK'da yeni değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bunu yapan yandı, 4 katını ödeyecek

    "Kız kardeşim bebeğimi doğurdu" diyerek eleştirilere tepki gösterdi

    "Kız kardeşim bebeğimi doğurdu" diyerek eleştirilere tepki gösterdi

    Restoran fişindeki detayı son anda fark etti! Sosyal medyadan ifşaladı

    Restoran fişindeki detayı son anda fark etti! Sosyal medyadan ifşaladı

    Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi

    Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi

    Metroda aniden dans etti! "Bir daha denemeyin" uyarısı gecikmedi

    Metroda aniden dans etti! "Bir daha denemeyin" uyarısı gecikmedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.