TV yayın akışı 28 Mayıs 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bücür (Yerli Sinema)
01:45 Napoli’nin Sırrı (Yabancı Sinema)
03:30 Aziz
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Alvin ve Sincaplar 2 (Yabancı Sinema)
11:50 Kardeşlerim
15:30 Kuruluş Osman
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Destan
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Direniş Karatay
02:45 Arda’nın Mutfağı
03:30 Müzik Arası
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İyilik
22:30 Mahkum
01:30 Yasak Elma
03:30 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
13:30 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Paris’ten Sevgilerle (Yabancı Sinema)
21:45 Arapsaçı (Yerli Sinema)
23:30 Paris’ten Sevgilerle (Yabancı Sinema)
01:10 Arapsaçı (Yerli Sinema)
02:40 Fazilet Hanım ve Kızları
04:40 Güzel Köylü
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
22:00 Liverpool-Read Madrid (Final)
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Canım Annem
03:03 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şefin Özel Konuğu
07:00 Kalk Gidelim
11:00 Pırdino (Yerli Sinema)
12:40 Kara Tahta
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
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