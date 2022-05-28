TV yayın akışı 28 Mayıs 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

28 MAYIS 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bücür (Yerli Sinema)

01:45 Napoli’nin Sırrı (Yabancı Sinema)

03:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Alvin ve Sincaplar 2 (Yabancı Sinema)

11:50 Kardeşlerim

15:30 Kuruluş Osman

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Direniş Karatay

02:45 Arda’nın Mutfağı

03:30 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İyilik

22:30 Mahkum

01:30 Yasak Elma

03:30 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

13:30 Çok Güzel Hareketler 2

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Paris’ten Sevgilerle (Yabancı Sinema)

21:45 Arapsaçı (Yerli Sinema)

23:30 Paris’ten Sevgilerle (Yabancı Sinema)

01:10 Arapsaçı (Yerli Sinema)

02:40 Fazilet Hanım ve Kızları

04:40 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

13:00 Survivor Panorama

15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

22:00 Liverpool-Read Madrid (Final)

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

02:15 Canım Annem

03:03 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şefin Özel Konuğu

07:00 Kalk Gidelim

11:00 Pırdino (Yerli Sinema)

12:40 Kara Tahta

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Gönül Dağı

