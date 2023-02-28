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  4. TV yayın akışı 28 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

28.02.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Şubat 2023 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 28 Şubat Salı Aile Şerefi, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Taçsız Prenses ve Yürek Çıkmazı programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Şubat Salı 2023 TV yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Şubat Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Şubat Salı kanalların yayın akışında neler var? 28 Şubat Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Şubat Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Şubat Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

28 ŞUBAT 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
21:45 Zor Oyun (Yabancı Sinema)
23:15 Güzel Günler
01:30 Zor Oyun (Yabancı Sinema)
03:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
02:35 Bir Küçük Gün Işığı
04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Veda Mektubu
13:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Veda Mektubu
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:15 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prebses
23:30 Yasak Elma
02:00 Dokuz Oğuz
04:30 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
15:30 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Gecenin Ucunda
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:48 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:50 Vuslat
09:15 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:15 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
02:05 Yürek Çıkmazı
94:25 Aşkın Tolculuğu Yunus Emra
06:25 Kapanış


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