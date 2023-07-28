TV yayın akışı 28 Temmuz 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Temmuz 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 28 Temmuz CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Temmuz 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
22:00 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
23:45 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
02:15 Resimdeki Sevgili
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
22:30 Skyfall (Yabancı Sinema)
00:55 Üvey Anne
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
22:15 Ya Çok Seversen
01:30 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Kısmet
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:30 Ruhun Duymaz
02:00 Eşim Benzerim Yok
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Ada Masalı
09:00 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
22:15 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)
00:30 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
02:30 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)
04:30 Aramızda Kalsın
05:30 Sefirin Kızı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Adını Sen Koy
09:10 Kalk Gidelim
12:00 Mah-ı Muharrem’de Mersiyeler
13:00 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
01:45 Kendi Düşen Ağlamaz
04:05 Seksenler
06:00 Kapanış